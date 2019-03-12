Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Zirvede konuşan University College London yapay zekâ profesörü Prof. Dr. Rose Luckin şunları söyledi: Gündelik hayatımızın birçok yerinde yapay zekâ kullanılmaya başlandı. Hatta eğitimde de kullanılıyor ancak bu buzdağının görünen kısmı. Yapay zekâ ile çok daha fazlasını yapabilmek mümkün. İnsanların yapay zekânın ötesinde zeki olabileceğini fark etmek çok önemlidir. Yapay zekâ insan zekâsıyla kıyaslanamaz. Eğitimde destekleyici olabilir ama öğretmenlerin yerini alamaz.

Oxford Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Harry Daniels ise okul binalarının tasarımlarından bahsetti. Dizaynın eğitim üzerindeki etkisi ile ilgili konuşan Daniels “Okullar söz konusu olduğunda tasarımlar öğrenmeyi ve öğretmeyi değiştirip değiştiremeyeceğinin tartışıldığı projeler başarısızlığa uğruyor. Yeni tasarımlar geleceğin vizyonuna tanıklık ettikleri takdirde uygulayıcıların gerçek değişimi gerçekleşecektir ve bu değişimin en önemli noktasının öğretmenleri de bu değişimin içinde olacaktır” ifadelerini kullandı.