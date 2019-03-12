Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enstitü tarafından hazırlanan etkinlik kapsamında Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi öğrencileri “İstanbul Beyoğlu’nda Alman İzleri” projesi kapsamında çeşitli aşamalardan oluşan keşif turuna çıktı.

Çalışma gruplarına ayrılarak başlanan keşif turunun ilk durağı enstitünün kütüphanesi oldu. Daha sonra öğrenciler Beyoğlu sokaklarına çıkarak tura devam etti. Tur kapsamında öğrenciler; İstiklal Caddesi’nde bulunan Alman Kitabevi, Alman Lisesi, Avusturya Fırını, Alman Kasabı gibi Alman kültürüne ait yerlerle ilgili soruların cevaplarını ellerindeki yönergeleri kullanarak buldu. Turun sonunda öğrencilere enstitü tarafından hediyeler verildi. Goethe Enstitüsü’nde sona eren turun ardından konuşan okulun Almanca öğretmenlerinden Elif Zehra Güneş, yapılan gezinin öğrencilerin Almanca pratiklerini geliştirmeleri açısından oldukça olumlu geçtiğini ve tur boyunca ilginç ve keyifli deneyimler elde ettiklerini söyledi.