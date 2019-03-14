Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası yabancı dil akreditasyon kuruluşu Eaquals (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services) tarafından her yıl verilen “Yılın Öğretmeni” ödülüne bu sene Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Selçuk Bilgin seçildi.

Bilgin, “Dil Öğrenme Sürecinde Çevrimiçi Uygulamaların Öğrenci Oluşturuculuğunu ve Katılımını Destekleme Amaçlı Kullanılması” adlı çalışması ile Eaquals tarafından 2019 yılında “Yılın Öğretmeni” ödülünü almaya hak kazandı.

Her yıl tüm dünyadan yalnızca bir eğitimciye takdim ediliyor

Dil eğitimi alanında mükemmeliyeti ve sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla verilen ödül “Her türlü farklı geçmiş ve öğrenme becerilerine sahip öğrencilere ilham verebilme, öğrenciler ve meslektaşları üzerine olumlu etki oluşturabilme, destekleyici ve teşvik edici öğrenme ortamları oluşturabilme, yenilikçi ve etkili ders stratejileri ve değerlendirme tekniklerini kullanabilme gibi kriterler göz önünde bulundurularak her yıl tüm dünyadan yalnızca bir eğitimciye takdim ediliyor.

Eaquals nedir?

Avrupa merkezli bir kuruluş olan Eaquals, dünya çapında yabancı dil eğitiminin kalitesini artırmak amacıyla çok yönlü bir değerlendirme ile yabancı dil okullarına akreditasyon vermek amacıyla 1991 yılında kuruldu. Avrupa Konseyi’ne dil öğretimi politikaları üzerine danışmanlık yapan ve eğitim alanında öncü olan birçok uluslararası kuruluşla işbirlikleri gerçekleştiren Eaquals, müfredat geliştirme, öğretmen eğitimi, ölçme ve değerlendirme, okul yönetimi gibi alanlarda da uluslararası çapta eğitimler veriyor ve araştırmalar yürütüyor. Eaquals’ın 30’dan fazla ülkeden yaklaşık 150 üyesi bulunuyor.