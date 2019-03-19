Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Festivalde Dr. Sertaç Doğanay’ınsunumu dikkat çekti. Geçmişte dünya üstündeki bütün bilgisayarların günde 20 GB veri üretebildiğini bugün ise herkesin cebinde 128 GB’lık telefon olduğunu belirten Doğanay şunları söyledi: Google’da günde 10 milyar arama yapılıyor. Bunların iki milyarı daha önce kullanılmamış kelimelerden oluşuyor. Gün içinde bile bu kadar hızlı dönüşen dünyada geleceği şekillendirecek iki şey bulut bilişim ve 3D yazıcılar olacak. Bundan on yıl önce olmayan teknolojiyi düşünün. Bundan on yıl sonra hayatımıza girecek teknolojilerin yüzde doksanı ortada yok. Bu yıl ilkokula başlayacak çocukların %65’i adı konmamız işlerde çalışacak. Meslek seçerken bu vizyonla hareket edin.