Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda 300 sporcunun katılımıyla dört gün süren Büyük Yıldızlar Greko-Romen Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 71 kiloda mindere çıkan Furkan Taş, elde ettiği Türkiye ikinciliği ile millî takıma seçildi. Taş, bu başarısıyla ülkemizi Uluslararası Cumhuriyet Turnuvası’nda temsil etmeye hak kazandı.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, millî takıma seçilen Furkan Taş’ı tebrik ederek millî forma ile katılacağı Uluslararası Cumhuriyet Şampiyonası’nda başarılar diledi. Okullarında ata sporu güreşte ve diğer spor dallarında mücadele eden öğrenciler olduğuna vurgu yapan Yeltekin, “Akademik hayatına okullarımızda devam ederken millî takım forması altında şampiyonalara katılan öğrencilerimiz var. Onların ülkemiz adına gelecekte başarılı sporcular olacaklarına ve madalyalar kazanacaklarına yürekten inanıyorum. İhlas Koleji olarak spor hayatına devam ederken eğitim hayatında da başarılı olmak isteyen her gencimize kapılarımızın açık olduğunu ifade etmek isterim” dedi.