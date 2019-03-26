Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Bakan Selçuk, ekonominin eğitimle bağlantılı olduğunu belirterek şunları söyledi: Ekonomimizin yükselmesi isteniyorsa normal surette eğitimimizin yükselmesi gerekiyor. Bizim ekonomi ile ilgili yapmak istediğimiz bütün hedefler aslında eğitimle ilgili hedefler. Orta gelir tuzağından söz ediliyor dünyada. Eğer orta gelir tuzağı varsa bir ülkede orada eğitim tuzağı vardır. Yani eğitimimiz orta ise ekonomimiz de ortadır. Bu yüzden eğitime yatırım yapmamız gerekiyor. Fakat bunları küresel normlar içerisinde yapmamız lazım. Bunu yapmamız için de bilimsel çalışmalara ihtiyaç var. Metot temelli gayrete ihtiyaç var. Bu sadece arzu etmekle, temenni etmekle yapılabilecek bir iş değil. Bizim bütün bu güzelliklerin üstüne yeni güzellikler eklemek ve ödevimizi yapmakla yükümlüyüz. Bakanlık olarak daha yapacakları çok iş olduğunu aktaran Selçuk “Bizler eğitimle ilgili bir şey yapacaksak 2040’lara doğru yeni bir dünya düzeni geliyor. Bizim o yıllara hazırlanmamız için çocuklarımızın yeni bakış açısına ihtiyaç var” dedi.