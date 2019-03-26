Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

“Çevre, çocuğun ikinci öğretmenidir” diyen Kangal şunları söyledi: Çocuklarınızı ıssız bir sokağa bırakabilir misiniz? Sosyal paylaşım siteleri tıpkı o sokaklar gibi. Tamamen kontrol dışı bilinçaltına mesajlar gönderen videolar, çocukların gelişimini olumsuz etkiliyor. Hiç seyrettirmemektense kulağınızı seyrettiği videolara verin, kontrol edin ve odalarında tek başına izlemelerine izin vermeyin. Çocuklarınız akıllı telefonları zeki oldukları için değil sizden gördüğü için taklit ediyor. Çocuklarınızın elinizde telefon görürse telefon, kitap görürse kitaba merakı olur. Çocuklarınıza doğru mesajlar verin. Teknoloji bir nimet ve bunu düzgün kullanmamız gerekiyor. Akıllı telefonlara dokunduğumuz kadar çocuklara dokunmuyoruz ve gözlerine bakmıyoruz.