Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Honeywell Liderlik Akademisindeki (HLCA), öncülüğünde gerçekleşen STEM proje araştırmasına 41 ülkeden 292 öğrenci katıldı. Bir hafta süren araştırmalar süresince bilgi birikimleri ve sosyal faaliyetleri ile projeye katılan diğer öğrenci ve öğretmenleri kendilerine hayran bırakan Hasan Alp ve Baran, Türkiye’nin bilim ve teknolojide dünya devleri arasında yer aldığını dile getirdiler. Benzersiz tecrübelerle Türkiye’ye döndüğünü söyleyen Hasan Alp Yurter “Asla unutamayacağım bir hafta ve eşsiz bir tecrübeydi. Uzaya bakış açım değişti” dedi.