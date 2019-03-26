Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından, 154 Öğretim Üyesi başvuru işlemleri 25 Mart tarihiyle başladı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, İstanbul Aydın Üniversitesi 154 Öğretim Üyesi alımı başvuru şartlarını merak ediyor. İşte başvuru ile ilgili tüm detaylar...

BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Mimarlık ve Tasarım, Mühendislik, Tıp, Sağlık Bilimleri, Hukuk, Güzel Sanatlar, İletişim, Diş Hekimliği. Eğitim Fakültelerine ve Uygulamalı Bilimleri Yüksekokuluna aşağıda belirtilen Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Prof. Dr. Doçent Dr. Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.