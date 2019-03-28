Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göreTürk Hava Kurumu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği, Elektrik –Elektronik Mühendisliği bölümlerine 19 Akademik Personel alıncağını duyurdu. İşte başvuru detaylar…

Türk Hava Kurumu Üniversitesi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğretim Elemanı alınacak

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