Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) KPSS puanıyla sözleşmeli sistem programcısı alınacak. Başvuru tarihi için son gün 12 Nisan. İşte başvuru detayları...

Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli sistem programcısı alınacaktır. Sözleşmeli sistem programcısı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2.maddesi uyarınca 2018 KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak personel sayısının 10 (on) katı aday arasından YÖK tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı puanına göre yerleştirilecek.

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