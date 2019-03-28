Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre; Selçuk Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.Başvuru nasıl yapılır? Şartları nedir? gibi sorularınızın cevabı haberimizde.

İşte Selçuk Üniversitesi'nin duyurusu;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ