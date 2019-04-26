Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü Konferans Salonu’nda yapılan yarışmada finale kalan öğrenciler seçtikleri konuları kendi bakış açıları ile İngilizce olarak anlatarak jüriden puan toplamaya çalıştılar.

Yarışmayı kazanan Reyyan Demircioğlu "Yabancı ülkeye göç eden birisi kendi adetlerini mi yaşamalı, yoksa göç ettiği ülkenin adetlerini mi yaşamalı?" konulu sunumuyla jüriden en çok puanı toplayan yarışmacı oldu. Yarışmada ikinciliği Ahmet Cüneyt Şener, üçüncülüğü ise Feyza Yazıcı aldı.

Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Yabancı Diller Zümresi Başkanı Ömer Yavuz, keyifli bir yarışmayı geride bıraktıklarını söyleyerek katılımcı öğrencilere teşekkür etti. Yarışmada kriter olarak öğrencilerin kelime bilgisi, gramer bilgisi, telaffuz ve örneklendirebilme yeteneklerine bakıldığını ifade eden Yavuz, “Yarışmacı öğrenciler kendi konularını anlatmalarının dışında konuya hakimiyetlerini ölçebilmemiz için izleyicilerden gelen soruları da cevapladılar. Ayrıca puanlama sonucu finale kalan dört öğrenciye zarflar içinde yeni konular verdik. On dakikalık hazırlanmanın ardından o konular hakkında da sunum yaptılar. Jüri olarak tüm aşamaları değerlendirerek birinciyi ilan ettik” dedi.

Yabancı dil eğitimini düzenledikleri yarışmalar ve kulüplerle desteklediklerini ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Kendi bünyemizde düzenlediğimiz yarışmalar ve kulüp faaliyetleri ile yabancı dilde kendilerini geliştiren öğrencilerimiz Türkiye çapındaki yarışmalarda dereceler kazanıyorlar. Ayrıca yabancı dilde düzenlenen EYP ve MUN gibi uluslararası konferanslara delege olarak katılan öğrencilerimiz fikirlerini ve çözüm önerilerini sunarak ödüller elde ediyorlar” dedi.