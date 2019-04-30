Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Alanında uzman 17 konuşmacının okul öncesi eğitimle ilgili sunumlar yapacağı Zirve’de, Türkiye genelinde Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile 2.752 okul öncesi öğretmenine uygulanan “Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimin Genel Durumu” araştırması sonuç raporu açıklanacak. CRR Konser Salonu'nda gerçekleşecek zirvede Bakan Prof. Dr. Ziya Selçuk bir konuşma yapacak. “Eğitimin Nobeli” olarak adlandırılan Küresel Öğretmen Ödülü’nün sahibi Filistinli öğretmen Hanan Al-Hroub da etkinlikte tecrübelerini ve eğitim yaklaşımlarını katılımcılarla paylaşacak.