Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yabancı dil eğitimi konusunda kendilerine özgü bir modele ve modalite geliştirme ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Selçuk, şunları konuştu: Yabancı dil eğitimini sadece bir ders veya müfredat konusu olarak görmüyoruz. Ekonominin kalkınması, Türkiye’nin dünya devleti olmasıyla ilgili olarak da görüyoruz. Dolayısıyla bu bizim için sadece operasyonel bir mevzu değildir, aynı zamanda stratejik bir meseledir. Eylülde çok yönlü olarak öğretmen eğitimi, okullarımızın şartlarının düzenlenmesi, ders araç ve gereçlerinin tanzimi gibi birçok parametrede, Türkiye’deki okullarda yabancı dil öğretiminin nasıl dönüştürülebileceği konusunda büyük ölçekli pilotlamalarımız başlayacak.