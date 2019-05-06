Adana, Alanya, Ankara, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkâri, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon’da gerçekleştirilen imtihanda, öğrenciler kendilerine verilen pipet, CD, şişe, kapak, balon gibi malzemelerle iki saat içerisinde en uzak mesafeye gidebilecek arabayı yapmak için birbirleriyle yarıştı. Sınavda en yüksek puan alan adaylar, 36 aylık ücretsiz “Deneyap” eğitimlerine katılacak. Trabzon’daki standları yakından inceleyen BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar “Yaklaşık bin 920 yetenekli genç, geleceğin teknolojileri alanında uygulamalı eğitim görecek” diye konuştu.
Sınavı geçen çocuğa 36 ay teknoloji eğitimi
06.05.2019 - 02:15 | Son Güncelleme: 06.05.2019 - 02:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığının 100 günlük icraat programında da yer alan “Deneyap” projesi, 5 bin 400 öğrencinin katılımıyla ve 12 ilde eş zamanlı yapıldı.
Etiketler : dene yap,teknoloji eğitimi,
622462 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/622462.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER