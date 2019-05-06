Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana, Alanya, Ankara, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkâri, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon’da gerçekleştirilen imtihanda, öğrenciler kendilerine verilen pipet, CD, şişe, kapak, balon gibi malzemelerle iki saat içerisinde en uzak mesafeye gidebilecek arabayı yapmak için birbirleriyle yarıştı. Sınavda en yüksek puan alan adaylar, 36 aylık ücretsiz “Deneyap” eğitimlerine katılacak. Trabzon’daki standları yakından inceleyen BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar “Yaklaşık bin 920 yetenekli genç, geleceğin teknolojileri alanında uygulamalı eğitim görecek” diye konuştu.