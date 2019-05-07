Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Hanan el-Hroub, ‘Gelecek Eğitimde Platformu’ tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Okul Öncesi Eğitim Zirvesi’ kapsamında Türkiye’ye geldi. Hanan el-Hroub ile bir araya geldik ve Filistin’de öğretmen olmayı, yaptıkları çalışmaları ve aldığı ödülü konuştuk.

Hanan el-Hroub, Beytüllahim yakınındaki bir Filistin mülteci kampında büyüdü... El-Hroub, bir gün okuldan dönerken Filistinli bir gencin, İsrail askerlerince öldürülüşüne şahit oldu. Psikolojileri bozulan çocuklar uzun süre okula gidemeyince el-Hroub, hayatındaki en önemli kararı verip, öğretmen oldu.

Evlatlarına ve mahalledeki çocuklara evinde eğitim vermeye başladı. Üstelik bu tedrisatı çocuklara evdeki oyuncaklarla verdi. Bu girişimle el-Hroub dünyaya örnek olacak “Oynayarak öğretmek” metodunu geliştirdi ve adından söz ettirdi.

MODELİ MÜFREDATA GİRDİ

‘Ortaya koyduğum model şuan Filistin’de müfredata girdi’ diyen el-Hroub, öğrencileriyle güvenilir, saygılı, dürüst ve duyarlı ilişkiler kurmaya odaklanıyor. Ayrıca okuryazarlığın önemine dikkat çekiyor. Öğrencilerini birlikte çalışmaları, bireysel ihtiyaçlara yakın ilgi göstermeleri için teşvik ediyor ve pozitif davranışları ödüllendiriyor. El-Hroub’un bu yaklaşımı, okullarda sık görülen bir problem olan şiddete yönelik davranışlarda bir düşüş yaşanmasını sağladı. Bu başarılarının ardından Hanan el-Hroub, Varsey Vakfının Küresel Öğretmen Ödülü’ne layık görüldü. “Eğitimin Nobeli” olarak adlandırılan ödülle Hanan el-Hroub bir milyon dolar kazandı.

EĞİTİMDEN ALDIĞINI EĞİTİME

‘Bu parayı nereye harcıyorsunuz’ sorusuna el-Hroub şöyle cevapladı: Filistin’de çocuklar erken ve zorluklarla büyür. Şiddeti sürekli görerek büyürler ve bunu normal zannederler. Ben dünyanın birçok kentini gezdim. Hiçbir yerde sokakta dolaşan asker görmedim. Ama benim ülkemdeki çocuklar savaşla, bombayla ve silahlarla büyüyor. Birçok öğrenci masraflarını karşılayamadığı için üniversite öğrenimini yarıda bırakıyor. Paranın bir kısmını okuyamayan fakir öğrenciler için harcıyorum. Öğretmenleri akademik anlamda yetiştirmek için çabam sürüyor. Filistinli ticaret adamlarıyla bölgemizin kalkınması için projeler geliştiriyoruz. Bölgemizde adaletli huzur ve Filistin’deki çocukların diğer dünyadaki çocuklar gibi yaşamasını istiyoruz. Aradaki fark maalesef bir uçurum ve bizim okullarda sınıf mevcudu oldukça yüksek. Dünyayı dolaşarak bu eşitsizliğin altını çizip ilham oluyorum.

SINIFIM HOLLYWOOD GİBİ...

Ödül öncesi etrafımdaki okul hocaları sadece sınıfımı ziyaret ederdi, şimdi bütün dünyadan gelenler oluyor. Sınıfım şu sıralar Hollywood gibi... Ama bu seviyeye gelmem hiç de kolay olmadı.

HEYECAN BU İŞİN ANAHTARI

Öncelikle heyecan olmazsa öğretmenin başarısından söz edemeyiz. Sürekli araştırma yapmaları gerekir. Okul sadece tahta sıra ve masadan ibaret değildir. Müfredata bağlı kalarak büyük yanlışlıklar yapılıyor. Okula ilk giden benim ve en geç çıkan yine benim... Başarı için çalışıp biraz gayret gösterilmesi gerekir.

ERDOĞAN'LA TANIŞMAK İSTİYORUM

Yedi senedir öğretmenlik yapan el-Hroub, yaralı ve hasta öğrencileri için de evlerine gidip eğitim veriyor. El-Hroub “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la tanışmayı çok istiyorum. Kendisi Kudüs’ü hiç unutmadı. Bizlerin ne zor şartlarda hayatta kalmaya çalıştığının farkında ve bunu sürekli dile getiriyor” dedi.

ÖNCÜ OLMAK İSTİYORUM

Türkiye’deki eğitimde güzel dönüşümlerin olduğunu duydum. Bunu beni çok mutlu etti. Filistin’de bizler sınıfta sürekli bir korku içeresindeyiz. Çevremiz bize sahip çıkmalı. Eğitimde desteğe ihtiyacımız var. Kâfi miktarda okulumuz yok. Türkiye’de Filistinli çok öğrenci var ama iki ülke arası etkileşim kopuk... Türkiye hükûmeti bunu desteklerse öncü olmak istiyorum. Tek isteğimiz öğrencilerimizin eğitimlerine devam edebilmesi için okullarımızın artması. Ramallah’ta bir Türk okulu var. Ama biz Filistin’in her şehrine en az bir tane Türk okulu yaptırılmasını arzu ediyoruz.