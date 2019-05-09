Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlıkta mesleki ve  teknik eğitimin güçlendirilmesi için yapılan çalışmalara son aylarda büyük hız  verildiğini vurguladı.

Sektörle kurulan işbirliklerinde önemli bir döneme girildiğine işaret  eden Selçuk, artık işbirliklerinde sektörün hem eğitim hem de yönetim  süreçlerinde daha aktif katkı sunabildiğini ifade etti.

MEB olarak mesleki ve teknik eğitim kurumlarının kalitesine  odaklanarak kalite güvence sisteminin kurulması için aylardır çalışma  yürüttüklerini bildiren Selçuk, bu çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Ziya Selçuk, şöyle devam etti:

"Mesleki ve teknik eğitimde son zamanlarda çok önemli dönüşümler  yaptık. Mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesi en önemli önceliklerimizden birisi.  Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızın tamamı için kalite  güvence sistemi kuruyoruz. MEB olarak mesleki ve teknik ortaöğretimde kalitenin  sürekli artırılmasını ve mesleki ve teknik eğitim veren okullar arasındaki farkın  iyileştirilmesini hedefliyoruz. Burada öncelikli amacımız, okullarımızda kalite  kültürünü geliştirmek ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için  okullarımıza destek vermektir. Bu konuda ilk uygulamayı sektörle yaptığımız  işbirlikleri kapsamındaki proje okullarından başlatıyoruz. Dış değerlendirme  ekiplerinde işbirliği yaptığımız sektör temsilcileri de yer alabilecek. Kurumsal  dış değerlendirmede başarılı okullarımızın görünürlüğünü artıracağız. İyi  uygulama örneklerinin tüm okullarımıza yaygınlaştırılması ile ilgili de  çalışmaları eş zamanlı yürüteceğiz."

KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ YAYIMLANDI

Bakan Selçuk, mesleki ve teknik eğitim kurumları kalite güvencesi  yönergesini de yayımladıklarını belirterek "Böylece MEB olarak, mesleki ve teknik  eğitimle ilgili dönüşüme bir yenisini daha eklemiş olduk." dedi.

Kalite güvencesi yönergesine göre mesleki ve teknik ortaöğretim  kurumlarının yılda bir kez kendi öz değerlendirme raporunu hazırlayacaklarını  aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Öz değerlendirme raporu her okulun kendi imkanları ve belirlenen  temalarda hedeflerini, hedeflerine ulaşma süreçlerini, bu süreçleri nasıl  iyileştirecekleri ve hedefler doğrultusunda yaptıklarını kanıta dayalı bir  şekilde içerecek. Mesleki ve teknik eğitim kurumları beş yılda en az bir kez  kurumsal dış değerlendirmeye tabi tutulacak. Yönergeye göre kurumsal dış  değerlendirme ekibinde sektör temsilcileri de bulunabilecek."