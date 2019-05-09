Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modelini 15 Mayıs'ta düzenleyeceği toplantıda açıklayacak. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir süredir okulların çalışma takvimi üzerine yürütülen çalışmalar tamamlandı. Buna göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modelini 15 Mayıs'ta düzenleyeceği toplantıda kamuoyu ile paylaşacak.
'Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli' 15 Mayıs'ta açıklanacak
09.05.2019 - 15:53 | Son Güncelleme: 09.05.2019 - 15:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modelini düzenleyeceği toplantıda açıklayacak
Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Selçuk,yeni eğitim-öğretim,
623281 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/623281.aspx
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