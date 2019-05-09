Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknoloji Fakültesi ve Tıp Fakültesi’ne 100 öğretim üyesi alıyor. İşte alım yapılacak bölümler…

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilen ilana göre üniversite birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınıyor.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN