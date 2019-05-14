Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rehber Öğretmen ve Profesyonel Öğrenci Koçu Mehmet Menekşe imtihanda öğrencilere, stratejik davranmalarını ve motivasyonlarını yüksek tutmalarının başarılarının üzerinde önemli bir etkisi olduğunu belirtti. Menekşe şunları söyledi: Süreyi iyi kullanan, motivasyonu yüksek, sınav stratejisini belirlemiş öğrencilerin sınav başarısı daha yüksek olmakta. Bunun için de öğrencilerin genel tekrar yapıp deneme imtihanındaki soruları çözmeleri, geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakmaları sınav performans ve güven duygularını, motivasyonlarını müspet yönde etkileyecektir. Tavsiyem, asla ertelemeyin, son güne kadar tekrar ve deneme sınav çalışmasını sürdürün. İmtihanlarda başarılı olmak için sadece iyi ders çalışmak değil, sınav anında zamanı iyi yönetmek de gereklidir.