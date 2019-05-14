Yazgan “Gelişim problemlerinin gecikme ve sapma olmak üzere ikiye ayrılıyor. Dikkati dağınık denilen bir çocuk oyun oynarken pür dikkat kesilebiliyor. Demek ki dikkat eksiği değil, dikkat yetmezliği var. Okul öncesi eğitim bu noktada hayati bir önem taşıyor. Kanun koyucular ivedilikle harekete geçerek okul öncesi eğitimi üç yaşından sonra anayasal hak hâline getirmeli” dedi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı ise 2030’dan sonra çocukların yiyecek balık bulamayacağını belirtti. Prof. Dr. Dağlı “Gezegenin kaynakları tükeniyor, her sene bir trilyon dolar değerinde yiyecek çöpe atılıyor. Böyle giderse tohum ve tahıl kalmayacak, temiz su kaynakları tükenecek, kirliliğe bağlı hastalıklar artacak ve çocuk hayatı kesintiye uğrayacak” dedi.
'Okul öncesi eğitim anayasal hak olmalı'
14.05.2019 - 07:06 | Son Güncelleme: 14.05.2019 - 07:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen sempozyumda konuşan Çocuk Ergen ve Erişkin Psikiyatr Prof. Dr. Yankı Yazgan’dan üç yaşından küçük çocuklar için TBMM’ye “Okul öncesi eğitimin anayasal hak olması için kanun çıkarılmalı” çağrısı geldi.
Etiketler : Yankı Yazgan,
624223 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/624223.aspx
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