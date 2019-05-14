Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazgan “Gelişim problemlerinin gecikme ve sapma olmak üzere ikiye ayrılıyor. Dikkati dağınık denilen bir çocuk oyun oynarken pür dikkat kesilebiliyor. Demek ki dikkat eksiği değil, dikkat yetmezliği var. Okul öncesi eğitim bu noktada hayati bir önem taşıyor. Kanun koyucular ivedilikle harekete geçerek okul öncesi eğitimi üç yaşından sonra anayasal hak hâline getirmeli” dedi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı ise 2030’dan sonra çocukların yiyecek balık bulamayacağını belirtti. Prof. Dr. Dağlı “Gezegenin kaynakları tükeniyor, her sene bir trilyon dolar değerinde yiyecek çöpe atılıyor. Böyle giderse tohum ve tahıl kalmayacak, temiz su kaynakları tükenecek, kirliliğe bağlı hastalıklar artacak ve çocuk hayatı kesintiye uğrayacak” dedi.