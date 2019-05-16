Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL

Çocukların sınıfa giriş hızı ile sınıftan çıkış hızları arasındaki farkın ortadan kaldırılması için yeni bir adım atıldı. Türkiye’deki okullarda 90 yıldır devam eden 13 haftalık yaz tatili uygulaması değişti... Amerika başta olmak üzere birçok ülkenin uyguladığı modele geçildi. Daha önce revizyon sinyali veren Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni düzenlemeyi anlattı. Okullarda, gelecek yıldan itibaren nisan ve kasım aylarında birer haftalık iki ara tatil yapılacak. Buna göre, 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak. Her ana tatilin bir teması olacak ve çalışmalar bu format üzerinden yapılacak. Öğretmenlerin tatil takviminde ise değişiklik olmayacak. Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl içerisine alınacak. Uzmanların bir sonraki adımda ise beklentileri bölgelere göre tatil düzenlemesi...

NE HEDEFLENİYOR?

180 iş günü olan çalışma günlerinin verimliğini artırmak. Ara tatillerde çocuklara daha fazla dinlenme ve etkinliklere katılma fırsatı tanımak. Mevsim geçişleriyle birlikte çocukların gevşeme dönemini ortadan kaldırmak. Sadece kıyılara değil turizmi ülkenin dört bir yanına yaymak.

ÖĞRENCİYE BOŞ DURMAK YOK!

Ara tatiller öğrencilerin muhtemel öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı. Bu aralarda veli toplantıları, zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim etkinlikleri, okulların fiziki yenilenmeleri yapılacak. Çocukların ara tatillerde huzurevleri ziyaretleri, yardımlaşma faaliyetleri, aile ziyaretleri, okul kulüp çalışmaları gibi toplumsal fayda çalışmaları yapmalarına imkân tanınacak. Okul öncesi, ilkokul 1.sınıf, ortaokul 5. Sınıf ve ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerine uygulanan Oryantasyon Eğitimi okul açılmadan önceki hafta hayata geçirilmeye devam edecek.

YENİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

¥ 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

¥ 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

¥ 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

¥ Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonuyla 16 gün)

¥ İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

¥ 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

¥ 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.