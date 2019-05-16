Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 24 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı duyuruldu. İlanın yayınlanmasının ardından vatandaşlar personel alım süreci hakkındaki detayları araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 24 sözleşmeli bilişim personeli başvuru şartları neler? İşte alım sürecine dair merak edilen detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 24 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

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