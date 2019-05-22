Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Kolejinden mezun olduktan sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitiren ve hâlen Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi’ne devam eden Dr. İbrahim Sarbay, seminere konuşmacı olarak katıldı. Sarbay, öğrencilere acil durumlarda nasıl ilk yardımda bulunabileceklerine dair önemli bilgiler verdi. “Temel Yaşam Desteği” adı altında eğitime başlayan Sarbay, “Eğitim ve deneyimi ne olursa olsun herkes potansiyel bir hayat kurtarıcı olabilir. Örneğin kalp krizi geçiren bir insana ilk birkaç dakika içinde yapılacak müdahale o kişinin hayatta kalıp kalmamasını etkileyecek kadar önemlidir” dedi.

Sağlık ekipleri gelene kadar yapılacak yardımın önemini anlatan Sarbay, “Geçen her dakika hastanın hayatta kalma oranını yüzde 10 azaltıyor. Siz sağlık ekiplerini aradıktan sonra geçen sürede bir ambulansın gelmesinin ortalama 5-10 dakika arasında olduğu da düşünülürse, yapacağınız müdahalenin önemi daha net ortaya çıkıyor” dedi. İHA