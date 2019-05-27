Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AÖF-Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavına haftasonu giren öğrenciler için, soru ve cevaplar yayınlandı. Şu an için Anadolu Mobil uygulamasından soru ve cevaplar görüntüleniyor. Öğrenciler Anadolu Mobil uygulamasını indirip bilgileriyle giriş yaparak soru ve cevapları öğrenebilir. Gün içerisinde soruların tamamının e-kampüs sistemine yüklenmesi bekleniyor.



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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları için henüz kesin bir tarih verilmedi. Ancak sonuçların 10 - 12 gün sonra açıklanması bekleniyor.

3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

AÖF 2018 - 2019 öğretim yılı üç ders sınavı 27 Temmuz 2019'da yapılacak.