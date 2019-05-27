Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak, 2019 okullar ne zaman kapanıyor, tatil ne zaman başlayacak... 2018-2019 eğitim öğretim yılının son günleri yaşanıyor. Yaz tatili hayali kuran öğrenciler ve tatil planı yapacak olan aileler, tatilin bir an önce başlamasını bekliyorlar. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un yaz tatili ile ilgili düzenlemeye gidilebileceğini açıklamasının ardından gözler MEB'e çevrildi. Bu sene 13 haftalık yaz tatili, belki de son uzun yaz tatili olabilir. İşte yaz tatiline dair detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2019?

Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak. Ancak 9 günlük Ramazan Bayramı Tatili nedeniyle okullar 1 - 9 Haziran (1. ve 9. günlerde dahil) arasında kapalı olacak. Tatilin ardından öğrenciler 4 gün daha eğitim görüp 14 Haziran Cuma günü karne alacak. Bu 4 günlük sürenin de tatil ilan edilip karnelerin 31 Mayıs’ta kapanması bekleniyordu. Ancak konuyla ilgili herhangi bir karar alınmadı. Bu nedenle okullar planlandığı gibi 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan son açıklamaya göre yaz tatili 13 haftadan 11 haftaya indirilecek. Ancak bu uygulama bu yıl değil 2019 - 2020 yılından itibaren geçerli olacak. Yani bu yıl yaz tatili tıpkı geçtiğimiz Yıllardaki gibi 13 hafta olacak ve yaz tatili bu yıl 16 Eylül 2019 Pazartesi günü sona erecek.