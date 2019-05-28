Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay

Uzun bir çalışma maratonundan sonra şimdi meyveleri toplama zamanı... Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav cumartesi yapılacak. Binlerce adayın ter dökeceği imtihan öncesi uzmanlar uyarıyor: Sınava çok az bir zaman var ama kalan süreyi küçümsemeyin. Sınavdan bir gün öncesine kadar çalışma temponuzu düşürmeyin. Konu eksiklerinizi büyük ölçüde tamamladığınızı düşünürsek, hatırlamanız gerektiğini düşündüğünüz konuları tespit edip son tekrarlarınızı yapın. Geçmiş yılların sorularını çözün. Boş bıraktığınız ya da yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini öğrenin. Bu zamana kadar başardıklarınıza odaklanın; kendinize güvenin. Çalışmalarınızın karşılığını alacağınıza inanın.



DENEYEREK YANILIN...

Deneme imtihanları her manada gerçek sınavın bir provasıdır. Her gün gerçek sınava giriyormuş gibi deneme çözün. Atacağınız bu adımla şu zamana kadarki bütün çalışmalarınızı toparlayacak.



SÜRPRİZ YOK RAHAT OLUN

Bakanlığın yayınlamış olduğu testlere mutlaka göz gezdirin. Benzer formatta sorular çıkacak o yüzden büyük bir sürpriz olmayacak. Sınavdan önceki günü mümkün olduğunca sıradan bir gününüz gibi geçirin. Yorucu etkinliklerden kaçının elden geldiğince telefonunuzdan uzak durun. Sınavdan önceki gece rahat ve yeteri kadar uyumaya dikkat edin. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgenizin yanınızda olduğundan emin olun.

PISA ve TIMSS formatında

Toplam bin 526 lise LGS ile öğrenci alacak. Bunlardan 266’sı Anadolu, 310’u fen, 521’i mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 339’u Anadolu İmam Hatip lisesi 90’ı da sosyal bilimler lisesi olacak. Ayrıca yabancı özel okullar ile bazı kolejler de LGS puanıyla öğrenci alacak.

900 binden fazla öğrencinin sınava girmesi bekleniyor. Sınavla öğrenci alacak okulların toplam kontenjanı 139 bin 120 olarak duyuruldu. Başka bir deyişle bu yıl 139 binden fazla öğrenci LGS’yle liselere yerleşmiş olacak.

LGS’yle öğrenci alacak liselere 139 bin 120 kontenjan ayrıldığı için sınavın seçici niteliği oldukça yüksek olacak. LGS’de öğrencinin sadece akademik bilgisi değil, yorum ve analitik düşünme becerileri de ölçülecek. LGS uluslararası yapılan PISA ve TIMSS sınavlarına benziyor.

Ezbere dayalı soru sorulmayacak.

Geçen yıl 60 dakika olan sayısal alan süresi MEB’in aldığı kararla 20 dakika daha uzatıldı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

Öğrenciler en geç 9:00’da sınav salonunda olmak zorundalar. Sınava 15 dakikaya kadar geç kalan öğrenci alınabilecek. Ancak bu öğrencilere ek bir süre tanınmayacak.

En çok yapılan hatalar

l Sorunun tamamını değil de yarısına kadarını okuyup cevaplamaya çalışmak.

l İşlem hatası sıklıkla yapılıyor. Çözemediği soruya geri döndüğünde eski yaptığı işlem üzerinden soruyu çözüp yaptığı hatayı göremiyor.

l Soruyu küçümsemek. Dikkat edilmediğinde en basit konunun en basit sorusunda da hata yapılabilir.

l Aday öğrenci, çabuk olmalıyım ve hızlı çözmeliyim dediğinde hata yapma oranı artıyor.

l Soruyu doğru okumamaktan kaynaklanan hatalar çoğunlukta.

l Üç yanlışın bir doğruyu götürdüğünü unutuyor ve bilemediği soruyu boş bırakmak yerine eski alışkanlık gereği kafadan sallıyor.

Özel derste yine öncelik matematik

Online hizmet platformu Armut.com, Nisan 2018 - Mayıs 2019 tarihleri arasındaki talepleri inceleyerek Türkiye’nin Özel Ders Dosyası’nı hazırladı. Yapılan analize göre; lise ve üniversite imtihanlarına hazırlanan öğrencilerin en çok özel ders talebi oluşturduğu alan matematik oldu. Liseye hazırlıkta matematik dersini Türkçe, fen bilimleri ve biyoloji dersleri takip ediyor. Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin ise en çok zorlandığı ve yardım aldığı ikinci ders fizik oldu. Bahar aylarında artan sınav stresiyle birlikte öğrencilerin psikolog talepleri tavan yaptı.