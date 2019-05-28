Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv sektörünün kalifiye eleman sorununa çözüm bulmak amacıyla yaptırılan Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, sektörünün önde gelen firmaları araç bağışında bulundu. Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin eğitiminde kullanılmak amacıyla Tofaş tarafından bir otomobil ve Ford Otosan tarafından da bir minibüs hediye edildi. Son olarak da Mercedes Benz AŞ tarafından okula öğrencilerin uygulamalı eğitiminde kullanılmak üzere bir tır bağışladı. Mercedes’in tırı geçtiğimiz günlerde okulda düzenlenen törenle teslim edildi. Otomotiv firmaları okulun öğretmenlerine, otomotiv fabrikalarında eğitim desteği de veriyor.