Otomotiv sektörünün kalifiye eleman sorununa çözüm bulmak amacıyla yaptırılan Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, sektörünün önde gelen firmaları araç bağışında bulundu. Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin eğitiminde kullanılmak amacıyla Tofaş tarafından bir otomobil ve Ford Otosan tarafından da bir minibüs hediye edildi. Son olarak da Mercedes Benz AŞ tarafından okula öğrencilerin uygulamalı eğitiminde kullanılmak üzere bir tır bağışladı. Mercedes’in tırı geçtiğimiz günlerde okulda düzenlenen törenle teslim edildi. Otomotiv firmaları okulun öğretmenlerine, otomotiv fabrikalarında eğitim desteği de veriyor.
Liselilere destek yağıyor
28.05.2019 - 06:57 | Son Güncelleme: 28.05.2019 - 06:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yetmiş seneyi aşkın süredir otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Ali Topçuoğlu’nun Gaziantep’te yaptırdığı okul, otomotiv sektöründeki firmaların da büyük ilgisini ve desteğini görüyor.
Etiketler : lise,
627653 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/627653.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
- İmsak03:16
- Sabah03:37
- Güneş05:29
- İşrak06:22
- Öğle13:13
- İkindi17:12
- Akşam20:35
- Yatsı22:30
Yozgat böreği tarifi haberimizde Detay