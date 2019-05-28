Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversite sınavına girecek adayların merak ettiği YKS sınav giriş yerleri, üniversite sınav giriş belgesi için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Lise eğitimini bitirip üniversite eğitimine geçmek isteyen milyonlarca öğrencilerin gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS ne zaman? YKS giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2019 YKS sınavı giriş yerleri, Üniversite sınav giriş belgesi... ÖSYM sınav takvimi içerisinde YKS oturumlarının ne zaman yapılacağı yerini almıştı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile üniversiteye geçiş yapacak olan öğrenciler TYT, AYT ve YDT sınavlarına katılacaklar. Peki, hangi sınavın oturumu hangi tarihte yapılacak? İşte TYT, AYT, YDT'ye girecek öğrenciler için sınav hakkında tüm merak edilenler...

YKS ne zaman

YKS oturumları 3 farklı alanda gerçekleştirilecek. Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi olmak üzere gerçekleştirilecek olan toplam 3 oturuma katılacak olan adaylar sınavlardan elde edecekleri puanlara göre tercih yapacak. İşte ÖSYM’nin sınav takvimi içerisinde yer alan tarihler ve oturumların düzenlenecekleri zamanlar…

Hangi oturum hangi gün yapılacak?

TYT sınavı ne zaman?

YKS 1. oturumu olarak da bilinen Temel Yeterlilik Testi 15 Haziran 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 10:15’te başlayacak olan sınavda adayların temek yeterlilik bilgileri test edilecek.

YKS 2019 ne zaman, hangi oturum hangi gün yapılacak? 2019 YKS sınavı giriş yerleri, Üniversite sınav giriş belgesi, TYT, AYT, TDT ne zaman?

AYT sınavı ne zaman?

YKS’nin 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi ise 16 Haziran 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu sınav da aynı TYT gibi saat 10:15’te başlayacak.

YDT sınavı ne zaman?

YKS 2019’un 3. ve son oturumu Yabancı Dil Testi de 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 15:45’te yapılacak.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tüm sınavların sonuçları ise 18 Temmuz’da ÖSYM tarafından açıklanacak

YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak

Lise son sınıf öğrencilerinin gireceği YKS giriş yerleri ve sınav belgesi ile ilgili ÖSYM henüz bir açıklama yapmadı. Fakat geçtiğimiz senelere göre YKS sınav giriş yerleri 4-5 Haziran tarihlerinde erişime açılması bekleniyor.

Sınav yerleri açıklanması halinde ais.osym.gov.tr sitesinden çıktı alabilirsiniz...

Üniversite sınavı kaç dakika sürecek?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav süresi ile ilgili öğrencileri uyardı. Buna göre;

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'de başlayacak 135 dakika sürecek.

Türkçe: 40 Soru

Matematik: 40 Soru

Fen Bilimleri: 20 Soru (7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji)

Sosyal Bilimleri: 20 Soru (5 Coğrafya, 5 Tarih, 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 5 Felsefe)

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 10.15'de başlayacak 180 dakika sürecek.

Matematik: 40 soru

Fen Bilimleri: 40 soru (14 Fizik, 13 Kimya, 13 Biyoloji)

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1: 40 soru (24 Edebiyat, 10 Tarih, 6 Coğrafya)

Sosyal Bilimler-2: 40 soru (11 Tarih, 11 Coğrafya, 12 Felsefe, 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 15.45'de başlayacak 120 dakika sürecek.

Yabancı Dil: 80 soru

Barajı geçmek için kaç soru çözmek gerek?

Her yıl olduğu gibi 2019 yılında da milyonlarca öğrencinin katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'de, barajı geçmek için en az kaç net yapılması gerektiği merak ediliyor

Uzmanlar, TYT’de 150’yi geçmek için 15,Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180 barajı için de bunun yanında 20 net yapılması gerektiğini söylüyor.

YKS soruları ve cevap anahtarı

Geçtiğimiz yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) soru ve cevap anahtarına

(http://www.osym.gov.tr/TR,15164/yks-cikmis-sorular.html) bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz…