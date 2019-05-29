Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nisan ayında Samsun'da yapılan Avrupa Gençlik Parlamentosu 23. Ulusal Seçim Konferansı'na İhlas Kolejini temsilen katılan Gülhan, yapılan değerlendirmeler sonucunda “En İyi Delege” seçilerek Türkiye'yi Gürcistan'da temsil edecek otuz öğrenciden biri oldu.

Samsun'da katılmış olduğu konferans hakkında bilgi veren Gülhan, “Komitemizin gündem başlığı olan “Temmuz 2018 AB-NATO İş birliği Ortak Deklarasyonunu takiben AB'nin komşu devletlerde çatışmaların bastırılması konusundaki politikasına ilişkin olarak başka ne adımlar atılmalı?” konusu ile ilgili fikir alışverişi yaptık ve problemlere çözüm yolları aradık” dedi.

Delege olarak Avrupa Gençlik Parlamentosu'na katılacağı için mutlu olduğunu ifade eden Gülhan, “Gürcistan'da hem Türkiye'yi hem de İhlas Kolejini en iyi şekilde temsil edeceğim” dedi.

Okullarında kurdukları EYP ve MUN kulüplerinde öğrencilerle sürekli bir araya geldiklerini ifade eden Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Yabancı Diller Zümre Başkanı Ayşe Ölmez, “Öğrencilerimiz Avrupa'nın ve dünyanın meselelerini İngilizce tartışarak beyin fırtınaları yapıyorlar ve çözümler üretiyorlar. Delege olarak katıldıkları konferanslarda da gösterdikleri performanslarıyla ödüller kazanarak bizleri mutlu ediyorlar” dedi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Beraa Nazif Gülhan'ı Gürcistan'da düzenlenecek olan Avrupa Gençlik Parlamentosu Bölgesel Seçim Konferansı'nda Türkiye'yi temsil edecek olmasından dolayı tebrik etti.

Gülhan'ın Samsun'da düzenlenen konferansta en iyi delege olarak seçilmesine dikkat çeken Yeltekin, “Öğrencimiz, gösterdiği performans ve fikirlerini dile getiriş biçimiyle jüri tarafından yurt dışına gidecek ekibe seçildi. Öğrencimizi ve EYP/MUN kulübümüzün danışmanlığını yapan Yabancı Diller Zümre Başkanımız Ayşe Ölmez'i başarılarından dolayı kutluyorum” dedi.

Avrupa'nın önemli sorunlarla boğuştuğuna dikkat çeken Yeltekin, Avrupa Birliği kavramının devam edebilmesi için bu sorunların bir an önce aşılması gerektiğini vurguladı. Ülkemizin Avrupa Birliği'ne üye olmasa da gençlerimizin çözüm önerileri ürettiğinin altını çizen Yeltekin, her türlü fikrin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.