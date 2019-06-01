Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eğitim editörümüz Mahmut Özay’a konuşan eğitmen Nazlı Çevik Azazi “Okul öncesi ve ilkokulda özellikle ders programında masal şart” çağrısında bulunmuştu. Gazetemizdeki bu talebe bakanlık kayıtsız kalmadı. ‘Anadolu Masalları Projesi’nin tanıtımını yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Bir varmış hep varmış diyor; çocuklarımızı Anadolu masallarıyla buluşturuyoruz. Sırada dijital ortama aktarım ve öğretmenlerimize masal anlatıcılığı sertifika programı var” dedi. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ise “Anadolu ve Osmanlı dönemi topraklarındaki masalları taradık. İki buçuk ay içinde 80 masalın tüm hikâyelerinin resimlenmesini yaptık” dedi. Proje kapsamında “Masal Anlatıcılığı Sertifika Programı” hazırlandı. 2019 yılı içerisinde 20 bin öğretmen masal anlatıcılığı için eğitilecek. Anadolu masalları, görme ve işitme engelli çocuklar için de seslendirilecek. Ayrıca işaret diline çevrilecek.

BİR MİLYON ÖĞRENCİ İÇİN SESSİZ OLUN

Millî Eğitim Bakanlığınca 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Giriş Sınavı (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün düzenlenecek. İki bölüm hâlinde uygulanacak sınavın birinci oturumu saat 09.30, ikinci oturumu ise saat 11.30’da başlayacak. Br milyon öğrencinin gireceği imtihanın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden meydana gelecek ve 80 dakika sürecek. İmtihan için açıklama yapan yetkililer “Çocukların geleceği düşünülmeli. Gürültülü çalışmalara ara verelim. Özel ve ticari araçlar sınav günü korna ve klakson çalmamaya özen göstersin” dediler. Ayrıca, İstanbul’daki bütün toplu taşıma araçları, bugün imtihana girecek öğrencilere ücretsiz hizmet verecek.