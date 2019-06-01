Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LGS 2019 soruları, LGS soruları ve cevapları, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak... Liselere Giriş Sınavı (LGS) 1 Haziran'da gerçekleşti. Sene boyunca bu sınava hazırlanan öğrenciler, istediklerini liselere kayıt yaptırabilmek için ter döktüler. Sınav esnasında ve sonrasında en çok merak edilen konuların başında ise 'LGS soruları 2019, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, LGS kolay mıydı zor muydu' gibi konular geliyor. MEB LGS sonuçları ve MEB LGS soruları ve cevapları ile ilgili velileri, öğrencileri ve öğretmenleri bilgilendirdi. İşte detaylar...

LGS SORULARI 2019 | LGS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

LGS soru ve cevaplarının pazar günü ikinci oturum sona erdikten birkaç saat sonra MEB’in resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. LGS soru ve cevapları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden kontrol edilebilir olacak.

LGS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları, 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

SINAV NASIL OLUYOR?

Merkezî Sınavda Tablo-1’de belirtilen alanlardan soruların yer aldığı testler uygulanacaktır. Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.