Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, LGS sonuçları öğren, LGS 2019 soruları, LGS 2019 çıkan sorular, LGS soruları kolay mıydı zor muydu gibi konular, LGS'nin sona ermesiyle birlikte internette öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından en çok araştırılan konular oluyor. LGS, 1 Haziran'da 2 oturum olarak gerçekleşti. Tercih ettikleri liselere yerleşebilmek için ter döken öğrenciler, sınav sona erdiğinde en çok sınav sorularının cevaplarını merak ediyorlar. MEB sınav sorularını ne zaman açıklayacak? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB o tarihi duyurdu!

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sınavının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, ( MEB) LGS sınav sonuçlarının 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacağının duyurdu.

LGS soruları ve cevapları 2019 | MEB LGS soruları ne zaman açıklanacak? (2019 çıkmış sorular) LGS 2019 soruları, LGS soruları ve cevapları, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak... Yüz binlerce öğrencinin ve velinin heyecanla beklediği gün geldi! Liselere Geçiş Sınavı 1 Haziran'da gerçekleşti. İstedikleri liselere giriş yapabilmek için sınavdan yüksek bir puan alması gereken öğrenciler, 2 bölümlük sınava alındı. Peki LGS soruları nasıldı? LGS cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonrası araştırılan konulara dair detaylar haberimizde

LGS SINAV SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

LGS soru ve cevaplarının pazar günü ikinci oturum sona erdikten birkaç saat sonra MEB’in resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. LGS soru ve cevapları açıklandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS, İKİ BÖLÜM HALİNDE UYGULANDI

Tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 öğrenci olmak kaydıyla belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilen sınav, iki bölüm halinde uygulandı.

Sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru yöneltildi. Öğrenciler birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden soruları yanıtladı.

Sınavın birinci bölümünde 50 soruluk sözel alan için 75 dakika süre verilirken 40 soruluk sayısal alan testinden oluşan ikinci bölüm ise 80 dakika sürdü.

LGS kapsamındaki merkezi sınavla Türkiye genelinde bin 531 liseye öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sınavsız yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterin de eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.