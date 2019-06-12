Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversiteye giriş imtihanlarına sayılı günler kala İhlas Eğitim Kurumları TYT ve AYT’nin son provasını gerçekleştirdi. Özel bir üniversitede gerçeği ile bire bir koşullar altında düzenlenen sınava İhlas Kolejinin Bahçelievler ve Beylikdüzü kampüslerinde bulunan liselerin son sınıf öğrencileri katıldı. İki oturum hâlinde düzenlenen sınavlar saat 10.15’te başladı. Öğrencilere en geç 10.00’da sınav yerinde olma zorunluluğu getirildi ve girişte üstleri arandı. Cep telefonu, çanta, kalem gibi eşyalar salona alınmadı. İhtiyaçları olan kalem, silgi ve su kendilerine verildi. Öğrencilerinin 15-16 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan imtihanlar öncesinde kendilerini test etmek açısından önemli bir denemeye girdiklerini ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, geçen sene elde ettikleri YKS Türkiye birinciliğinin ardından bu sene de benzer bir başarıyı beklediklerini söyledi. Yeltekin, uyguladıkları hazırlık programları ve sayısız deneme sınavı ile öğrencilerinin imtihana en hazır şekilde gireceklerini vurguladı.