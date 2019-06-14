Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Ali Bozgedik şunları söyledi: Son güne kadar ders çalışabilirsiniz. Fakat son gün yeni konu ve deneme çözmeyin. Bu kaygınızı artırabilir. Yıl içerisinde alışık olduğunuz ortamı son hafta da devam ettirebilirsiniz. Temel Yeterlilik Testi (TYT) zamanı kullanmayı ve yorum gücünü, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise bilgiyi kullanmayı ve analiz etmeyi ölçüyor. TYT’de turlama tekniği yaparak, soruya tekrar dönerek zamanı kontrollü kullanabilirsiniz. AYT’de ise zaten zaman probleminiz olmayacak, soruları daha dikkatli daha yavaş çözebilirsiniz.

İHTİYAÇ ANINDA HATIRLANIR

Bir netin yerine göre 30 bin kişiyi ilerlettiği sınavda, sadece yanlışları azaltmak bile sizi üst sıralara taşıyacaktır. Ne çok bilmediğim konu ve soru var demek yerine yapabildiğiniz, emin olduğunuz soruları yapmak size daha çok net getirecektir. Sınavdan önce hiçbir şeyi bilmiyorum ve sanki hiçbir şeyi hatırlayamayacağım gibi düşüncelerin aklınıza gelmesi çok normal. Fakat sorular karşınıza gelince yapabildiğinizi göreceksiniz. Beynimiz bilgisayar klasörü gibi çalışır. İhtiyaç anında gerekli dosyadan doğru bilgiyi çıkaracaksınız. Önemli olan her soruyu yapmak değil, esas olan yaptığınız soruyu doğru yapmaktır. Bu sınav yeteneğinizi ve kişiliğinizi ölçmüyor. Hızlı okuyup anlamayı, dayanıklılığı ve zamanı kullanmayı ölçüyor. Hayatın ilerleyen yıllarında sınavların devam edeceğini bilmeniz, sınavlara bakış açınızı normalleştirecektir.