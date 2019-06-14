Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

MEB’in yapmış olduğu yeni düzenleme ile artık okulların devam ettiği dönemler içerisinde de birer haftalık tatiller olacak. Yaz tatili içerisinden alınan iki hafta birinci döneme ve ikinci döneme eşit olarak dağıtılacak. Böylelikle öğrenciler yılda 4 kez tatil yapmış olacak.

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Sömestir tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020’de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.