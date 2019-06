Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu’nun dört bir tarafından gelen yurt müdürleri, dört gün boyunca yurtlarda barınan ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilere verilecek rehberlik hizmetleri başta olmak üzere birçok konuyu görüştü.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın yaptığı açılış konuşmasında, hayırseverlerin destekleri ile Ramazan-ı şerifte binlerce ihtiyaç sahibine ulaşarak dualarını aldıklarını ifade etti.

İnşaatı devam eden yurtların bir an evvel bitirilerek faaliyete geçmesi için çalıştıklarını söyleyen Başkan Akalın konuşmasını şöyle tamamladı: Kandil ve özel günlerde, yurtların kültür hizmeti olarak gerçekleştirdiği kitap dağıtımlarına da oldukça önem veriyoruz. Ayrıca her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceğimiz organizasyonlarla ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız.

Birbirinden kıymetli eğitimci ve akademisyenlerin sunum yaptığı toplantı, Türkiye gazetesi yazarlarından M. Said Arvas’ın konuşması ile tamamlandı.