Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Kısa sürede büyüyen kadife, petunya, zinya ve gazanya türü 100 bin çiçeğin satışı için Rektörlük, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine teklif sundu. Külliye yönetiminden olumlu dönüş alan Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, çiçeklerin Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gönderilmek üzere hazırlanmasını istedi. Özel kasalara büyük bir titizlikle konulan yaklaşık 100 bin çiçek tırlara yüklendi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma “Ürettiğimiz bu çiçeklerin kalitesi farklı; sürgün verebilen ve kış aylarına kadar dayanabilen özelliğe sahipler” dedi.