LGS yerleştirme kılavuzuna göre öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak, sonuçlar ise 22 Temmuz'da açıklanacak.
LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı (2019 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?)
25.06.2019 - 11:04 | Son Güncelleme: 25.06.2019 - 11:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.2019 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? diye araştırmaya başlandı.
Etiketler : LGS,tercih ve yerleştirme kılavuzu,
632937 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/632937.aspx
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