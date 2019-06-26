Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzunu yayınladı. Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 27 Haziran-12 Temmuz’da tamamlanacak. Kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek. Kılavuza göre, öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz’da alınacak. Yerleştirme sonuçları, 22 Temmuz’da ilan edilecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos’ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos’ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos’ta belli olacak. Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos’ta alınacak. Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos’ta yapılacak. Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak. Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde dört dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl iki dönemde yapılacak.

ÖNCELİK PUAN ÜSTÜNLÜĞÜ

Merkezî yerleştirme, puan üstünlüğüne göre yapılacak. Puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı üstünlüğüne, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak. Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.

BEŞ YEREL OKUL SEÇİLEBİLECEK

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden en fazla 3 seçim yapılabilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 5 okul; pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 15 okul tercihinde bulunabilecek. Yerel yerleştirme tercih ekranındaki “yeşil” renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; “mavi” renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; “kırmızı” renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.