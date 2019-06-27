Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilgievlerinde; masa tenisi ve spor alanları, 24 kişilik bilgisayar dersliği, kütüphane, İngilizce, matematik, Türkçe, fen, sosyal bilgiler derslikleri ve bazılarında tiyatro ve konferans için kullanılabilir 60 kişilik çok maksatlı salon bulunuyor.

Bilgi Evleri’nde ders takviyelerinin yanı sıra kültür ve tarih gezileri, şiir dinletileri, çocuk şenlikleri, bilgi yarışmaları ile belirli gün ve haftalara ilişkin sosyal aktiviteler de düzenleniyor. Öğrenciler, gönüllü olarak görev yapan öğretmenler eşliğinde ders görüyor. Haftanın 7 günü sabahtan akşama kadar açık olan ve Bilgi Evleri’nde, öğrencilere, okul ödevlerini yapmaları konusunda da yardımcı olunuyor. Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü 20 bilgi evinde 65 binin üzerinde öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek ; “Bilgi Evleri sadece Sancaktepe’de değil Türkiye’de de ses getiren bir projedir. Millî ve manevi değerlerine bağlı, özgüveni yüksek, kültürlü bireyler yetiştiriliyor” şeklinde konuştu.