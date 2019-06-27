Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek, 2019 2020 okulların açılma tarihi belli oldu. Haziran ayında başlayan yaz tatili ile öğrenciler yoğun geçen okul senesinin ardından yorgunluklarını atıyorlar. Peki okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir süre önce yaz tatli süresinin kısaltılacağını açıklamıştı. Bu açıklama ile birlikte proje hayata geçirilirse 3 aylık uzun yaz tatillerinin sona ereceği ve dönem aralarında birer haftalık aralar verileceği belirtilmişti.

2019-2020 YILI EĞİTİM ÖĞRETİM 16 EYLÜL 2019’DA BAŞLAYACAK

2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.