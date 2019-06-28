Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabı üzerinden sözleşmeli öğretmenlerle ilgili 3+1 düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yasalaştığını duyurdu. Bakan Selçuk, "Sözleşmeli öğretmenlerimizin '3+1 düzenlemesi' TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Emeği geçeği tüm milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu ve diğer projelerimiz üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Hep güzel haberler vermek dileğiyle" dedi.
Sözleşmeli öğretmenlere ilişkin 3+1 düzenlemesi yasalaştı
28.06.2019 - 11:08 | Son Güncelleme: 28.06.2019 - 11:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sözleşmeli öğretmenlerimizin '3+1 düzenlemesi TBMM’de kabul edilerek yasalaştı" dedi.
Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,Sözleşmeli öğretmenler,
633557 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/633557.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER