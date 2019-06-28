Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alıyor. Peki başvuru şartları neler, alım ne zaman sona erecek, hangi branşta öğretim elemanı alınacak? İşte detaylar

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden;

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerindeki aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.

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