Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi 7 araştırma görevlisi 2 öğretim görevlisi alımı yapacak. Başvuru detayları için haberimize bakabilirsiniz.

İlan Tarihi : 28.06.2019

Son Başvuru Tarihi : 12.07.2019

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda

ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

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