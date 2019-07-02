Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Yeditepe Üniversitesi, 2019-2020 akademik yılına 5 yeni bölümle başlayacak. Analistlerin ve bilim insanlarının geleceğin meslekleri arasında gösterdiği Bilgi Güvenliği Teknolojisi ve Uluslararası Ulaştırma Sistemleri, Tarım Ticareti ve İşletmeciliği, Yazılım Geliştirme ile Özel Eğitim bölümleri önümüzdeki akademik yılda öğrenci kabul edecek. Bölümler, tam burslu ve yüzde 50 burslu olmak üzere toplam 130 öğrenci alacak. Araştırmalara göre, siber saldırı hedefleri arasında küresel boyutta 5’inci sırada bulunan Türkiye’nin, siber güvenlik konusuna hâkim ve teorik bilgiye sahip en az 2000 uzmana ihtiyacı bulunuyor. Yeditepe Üniversitesi de, bu ihtiyaca ve dijital dönüşümle birlikte elzem hâle gelen ağ, veri ve uygulama güvenliğine yönelik olarak tam donanımlı uzmanlar yetiştirmek amacıyla Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümünü açtı. Bölümden mezun olan öğrenciler, bilgi işlem merkezleri ve yazılım firmaları başta olmak üzere, elektronik bilginin olduğu her alanda sistem güvenliği uzmanı, siber güvenlik uzmanı, bilgi işlem uzmanı, sistem ve ağ danışmanı, sistem destek uzmanı ve programcı pozisyonlarında çalışabilecek. Bölüm, önümüzdeki yıl 3’ü tam, 20’si yüzde 50 burslu olmak üzere 23 öğrenci alacak.

TARIMA ÇAĞDAŞ BAKIŞ

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği ile Yeditepe, ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak modern tarım ve işletme tekniklerine hâkim, veri analizleri yapabilen öğrenci yetiştirmeyi hedefliyor. Üniversite, 2’si tam, 20’si yüzde 50 burslu öğrenci alacak.