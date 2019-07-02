Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Yücel Kültür Vakfı önderliğinde hayata geçirilen platformda tek bir noktadan burs arayan on binlerce gence ulaşabilen burs verenler, aradıkları kriterlere göre seçim yapıp kendi listelerini oluşturabiliyor. Burs başvurusu yapan gençlerin doldurdukları ve kişisel veri güvenliği garanti altına alınan formlar, bireysel etkilerden bağımsız olarak tamamen objektif bir şekilde sistemin kendi algoritması içinde puanlanıyor. Buna göre bursa en çok ihtiyaç duyan genci hızlıca tespit etmek mümkün hâle geliyor. Ayrıca platformun kendi adına burs açma özelliği de bulunuyor.