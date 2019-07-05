Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÖK tarafından hazırlanan “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019” raporunda Türkiye’deki vakıf üniversitelerine ilişkin detaylı akademik, idari ve mali verilere yer verildi. Buna göre vakıf yükseköğretim kurumları arasında öğrenci başına yıllık cari gider yani harcama miktarı en fazla olan ilk on üniversite şöyle:

1. İbn Haldun Üniversitesi, 143 bin 256 lira

2. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, 86 bin 396 lira.

3. Koç Üniversitesi, 76 bin 350 lira.

4. Sabancı Üniversitesi, 62 bin 633 lira

5. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, 52 bin 295 lira

6. Bilkent Üniversitesi, 32 bin 834 lira

7. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, 30 bin 407 lira

8. İstinye Üniversitesi, 26 bin 303 lira

9. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 25 bin 85 lira ile

10. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 23 bin 329 lira.

Öte yandan, 25 üniversitenin öğrenci başına yaptığı harcama, 10 bin liranın altında kaldı. Raporda, vakıf üniversitelerinin tam bursluluk oranları da yer aldı. İbn Haldun Üniversitesi bütün öğrencilerine tam burs sağlayan tek üniversite olarak bu listede de birinciliğe oturdu. Bu üniversiteyi, öğrencilerinin yüzde 20’sine tam burs veren Bilkent Üniversitesi ile Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi izledi. En çok öğrenciye sahip vakıf üniversitesi ise 35 bin 999 rakamı ile İstanbul Aydın Üniversitesi oldu.