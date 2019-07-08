Çankaya Üniversitesi yatay geçiş öğrenci alımı 2019... Çankaya Üniversitesi yatay geçiş yoluyla öğrenci alacak. Peki yatay geçiş için şartlar neler? Puanlar nedir? İşte detaylar... Adaylar, 1- 10 Temmuz 2019 tarihleri arasında başvuru yapabilirler.
Çankaya Üniversitesi yatay geçiş öğrenci alımı 2019
08.07.2019 - 11:23 | Son Güncelleme: 08.07.2019 - 11:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çankaya Üniversitesi yatay geçiş yoluyla öğrenci alacak. Peki yatay geçiş için şartlar neler? Puanlar nedir? İşte detaylar... Adaylar, 1- 10 Temmuz 2019 tarihleri arasında başvuru yapabilirler.
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635638 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/635638.aspx
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